S. NICOLA LA STRADA. Schianto fuori al parco La Selva. Auto sbalzata a diversi metri

Due le auto coinvolte. Per fortuna, non si registrano feriti

SAN NICOLA LA STRADA (s.m.) – Pomeriggio di paura a via Pier Paolo Pasolini (incrocio con via Manzoni) per un brutto incidente che ha coinvolto due autovetture.

Una Nissan Quashqai grigia che percorreva via Pasolini direzione via Ferrarecce ha impattato violentemente una Citroen C3 blu in uscita da parco “La Selva”, sbalzandola a diversi metri di distanza.

Le auto coinvolte hanno riportato ingenti danni ma fortunatamente non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari.

Gli unici ad accorrere sul posto,infatti, sono stati gli agenti della polizia municipale che prontamente hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso ed a smaltire il traffico che si era creato.