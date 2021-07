S.O.S. TURISTI. Percorre 1000 chilometri per le vacanze a MONDRAGONE, ma gli vandalizzano l’auto. Danno da 400 euro

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesima auto vandalizzata in zona Le Vagnole e non è mancato lo sfogo da parte del nipote del derubato, deluso ed amareggiato per quanto accaduto. “Buonasera, volevo metterla al corrente di un fatto bruttissimo e schifosissimo capitato a mio zio che da circa 20 anni trascorre le sue vacanze estive a Mondragone. Vive fuori regione ed ogni volta percorre 1000 chilometri a bordo della sua auto per arrivare in questo paese bellissimo. Siamo originari di Nocelleto, amiamo Mondragone ed è inconcepibile ritrovare i vetri rotti della macchina nel tentativo da parte di ignoti di portare via qualcosa di prezioso, ma anche no. Alla fine non c’era nulla da rubare ma in compenso abbiamo avuto un danno di circa 400 euro. In prossimità del parcheggio vi era un tizio che vigilava sulle auto in sosta. Un ragazzo straniero che in sostanza non ha guardato nulla. Siamo amareggiati per l’accaduto e speriamo che davvero questi episodi cessino”. Come dare torto a queste persone che vengono nella cittadina rivierasca per godere di qualche momento di relax, ed invece si ritrovano di fronte ad amare sorprese. Abbiamo scritto e riscritto sul fenomeno delle auto prima vandalizzate e poi derubate, ma a quanto pare tutto è rimasto invariato.