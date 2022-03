Sabato una festa di benvenuto in onore delle famiglie ucraine presso il Club Napoli “Diego Armando Maradona”

PIEDIMONTE MATESE – Una festa per accogliere i primi bambini ucraini e le loro mamme giunti sul territorio matesino a seguito dell’orai tristemente nota guerra che è purtroppo ancora in atto. A pensare all’iniziativa il Club Napoli “Diego Armando Maradona” di Piedimonte Matese che sabato 2 aprile, a partire dalle ore 17:00 presso la sede di via Matese, aprirà le porte a quanti vogliano regalare un sorriso a questi nuovi matesini.

“Quando il calcio incontra la solidarietà”, questo si legge nella locandina preparata dai tifosi che per l’occasione faranno il tifo per la pace. Un pomeriggio allietato dagli animatori della Dream Animation che insieme ad altri piccoli commerciali locali hanno reso possibile la realizzazione della festa di benvenuto.

“Con la speranza che queste famiglie possano trovare presto quella serenità da cui sono state improvvisamente strappate. Grazie a tutti coloro che ogni giorno anche attraverso piccoli gesti regalano un sorriso a questi nuovi matesini e grazie a quanti vorranno farlo in futuro”. Fanno sapere gli organizzatori.