Sacerdote operato al cuore. La comunità prega per don Pietro

CASERTA – La comunità casertana è in apprensione per don Pietro De Felice, cancelliere della Curia e sacerdote della chiesa di San Biagio di Limatola e Sant’Eligio di Biancano. Don Pietro in passato è stato anche parroco di Casertavecchia. Stamattina è stato sottoposto ad un delicato intervento al cuore. Monsignor Pietro Lagnese, vescovo di Caserta, ha invocato la preghiera dei fedeli: “Il carissimo Monsignor Pietro De Felice sta per entrare in sala operatoria per un delicatissimo intervento al cuore. Il rischio di non farcela è, a detta dei chirurghi, molto alto. Vi chiedo di pregare per lui. Affidiamolo all’amore misericordioso del Padre e chiediamo l’intercessione della Madonna”.