Saldi al via in CAMPANIA. “Ma le persone non hanno soldi in tasca”

REGIONALE – “Abbiamo deciso di anticipare a questa mattina l’inizio dei Saldi. Abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio. Siamo convinti che questo potra’ consentire una ripresa dei consumi in un momento particolarmente difficile anche per questo comparto“. Cosi’ il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

Nel frattempo, l’Osservatorio campano di Confesercenti fa emergere in tutta la loro drammaticità i numeri della crisi del settore moda che ha appena iniziato i saldi 2020. Il comparto in Campania ha fatturato nel 2019 oltre 16 miliardi, il 18% del Pil del territorio. Confrontando il fatturato 2020 con quanto fatto nello stesso periodo nel 2019 (ovvero sino al 21 luglio) la perdita del settore moda in Campania nel primo semestre è di quasi 5 miliardi di euro, precisamente di 4.757.870.000 euro.

“Il momento è drammatico – commenta il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo – specie in questo settore: i quasi 5 miliardi di fatturato in meno in soli 12 mesi rappresentano una cifra enorme che potrà essere soltanto lievemente alleggerita dai saldi appena cominciati. Come Confesercenti Campania siamo molto preoccupati: le persone non hanno soldi in tasca, molti non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione; gli imprenditori sono in perdita per cui non hanno la possibilità di investire e al contempo si sottraggono al ruolo di consumatori. E poi c’è lo smart working: molte persone lavorano da casa e di conseguenza c’è pochissima gente in giro, le strade dello shopping sono poco affollate“.