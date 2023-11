Saldi invernali 2024 in Campania, ok della giunta regionale: c’è la data

La decisione, fa sapere Palazzo Santa Lucia, è stata condivisa con le associazioni di categoria

CASERTA – La Regione Campania ha comunicato ufficialmente la data di inizio dei saldi, il tradizionale appuntamento con gli ‘sconti’ che apre il nuovo anno.

Sentite le associazioni di categoria, la Giunta regionale ha deliberato l’inizio dei saldi per la stagione invernale 2023 – 2024, fissando la data al 5 gennaio 2024, per un periodo non superiore ai 60 giorni.