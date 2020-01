SALESIANI DI CASERTA. Dal 16 gennaio parte la scuola di formazione politica

Caserta – (pm) L’Istituto Salesiano ‘Sacro Cuore di Maria’ e l’Agesci (l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) zona Caserta comunicano che dal prossimo 16 gennaio daranno avvio alla prima edizione della “Scuola di formazione socio-politica”, che, concepita su ispirazione dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium e dell’Enciclica Laudato Sii di Papa Francesco, si prefigge lo scopo di “…contribuire alla formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile in un mondo che cambia rapidamente ed in maniera quasi incontrollabile – dichiara il Direttore dell’Istituto Salesiano don Luigi Martucci – una prova costante anche per la comunità cattolica invogliata dal Santo Padre a cimentarsi con la sfida della conoscenza e della partecipazione responsabile e assennata alla società civile.”

Gli incontri della scuola si svolgeranno da Gennaio a Maggio e si articoleranno in 5 laboratori, con testimonianze, lezioni e interventi dei protagonisti della politica.

Le iscrizioni alla scuola, completamente gratuita, sono aperte a tutti gli interessati ed è sufficiente inviare una mail di adesione all’indirizzo [email protected].

Il primo appuntamento sarà dedicato alla “Storia politica di Terra di Lavoro”, il racconto dei processi e delle dinamiche del territorio come premessa fondamentale per capire quello che quotidianamente viene raccontato dalle cronache. A relazionare saranno Sergio Tanzarella, ordinario di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli dove dirige l’Istituto di Storia del cristianesimo, già deputato della Repubblica e fondatore del movimento Speranza per Caserta, Maria Carmela Caiola, Architetto e docente di Storia dell’Arte già assessore provinciale all’Urbanistica e all’Ambiente nonché portavoce del comitato civico ‘Macrico Verde’, e Carlo Comes, giornalista e scrittore.