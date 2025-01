Salta la corrente per il maltempo. Blackout per centinaia di famiglie del casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Centinaia di famiglie sono rimaste senza luce nell’Alto Casertano a causa del maltempo delle ultime ore. I disagi hanno interessato principalmente i comuni di Piedimonte Matese, San Potito, Alife, e Castello del Matese, dove le interruzioni della corrente elettrica hanno messo in difficoltà i residenti, già alle prese con le temperature rigide.

I sindaci sono in contatto con Enel e le squadre di ripristino sono al lavoro. Le interruzioni sono state causate dal forte maltempo, che ha incluso anche neve a Castello del Matese, dove i residenti hanno dovuto fare i conti con la mancanza di energia elettrica.

In una frazione di San Potito, la corrente è stata ripristinata dopo ben 12 ore di blackout. Non sono mancati i disagi e le proteste da parte dei cittadini, che chiedono interventi rapidi per garantire la sicurezza e il benessere delle famiglie.