SUCCIVO – Stamattina a Succivo il 118 ha salvato un uomo da un arresto cardiaco. Lo ha riferito la pagina Nessuno tocchi Ippocrate: “L’equipaggio in 5 minuti è sul posto ed avvia le procedure di Rianimazione cardiopolmonare, paziente dopo poco riprende ritmo e respiro e viene trasferita in pronto soccorso in codice Rosso, adesso è vigile e cosciente. Complimenti all’equipaggio: Autista Improda Carlo, Cpsi Lucarelli Marco, Medico D’Ambra Vincenzo”

E’ successo in via Giorgio Amendola.