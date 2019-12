“Salvatore sta bene”, svolta per il commerciante che aveva dato l’addio su facebook

ALIFE – “Tutto ok, Salvatore sta bene. Adesso vuole stare solo un po’ sereno. Vi saluta e vi ringrazia per la vicinanza”. Con questo messaggio un amico commerciante di Salvatore Pece, ha comunicato il lieto fine della vicenda. Pece, titolare di una pescheria ad Alife, infatti, giovedì scorso aveva scritto una frase inquietante su facebook: “Addio, sono un fallito“. I familiari e gli amici avevano temuto il peggio, anche perchè Salvatore aveva tagliato ogni contatto, dopo aver chiuso la sua pescheria. Nelle ore successive, però, era arrivato qualche timido segnale dal suo profilo, fino a quando l’amico non lo ha rintracciato.