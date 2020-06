Salvini a CASTEL VOLTURNO. Applausi dai sostenitori e qualche contestazione

CASTEL VOLTURNO – Si e’ registrato qualche momento di tensione durante la visita di Salvini a Castel Volturno, quando il leader della Lega, dopo aver concluso il comizio in piazza 8 settembre 1943, ha fatto una passeggiata per alcune viuzze del centro storico, ed e’ stato contestato da alcuni manifestanti: “vattene” gli hanno urlato, mentre altri esponevano uno striscione gia’ visto ieri a Mondragone. Agenti della Digos di Caserta sono intervenuti per riportare la calma; il resto l’hanno fatto i sostenitori di Salvini, che l’hanno applaudito intonando in coro “Salvini, Salvini”.