SAN CIPRIANO D’AVERSA. Si prega per Dimitri, il 20enne in coma a seguito di incidente stradale

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Si prega per Dimitri, il 20enne in coma a seguito di incidente stradale. In queste ore tutti si sono attivati per pregare affinché il giovane si risvegli presto dal coma, indotto dopo un delicato intervento.

Dimitri è al Cardarelli di Napoli, dove l’altroieri notte è stato trasportato dopo essere stato vittima di un grave incidente, nel quale lui e i suoi 4 amici si sono schiantati con l’auto contro un balcone di via Montecorvino a San Cipriano.