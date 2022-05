SAN FELICE A CANCELLO Il segretario comunale Giuseppe Principe denuncia gli illeciti ma nei documenti dell’ente “spariscono” i provvedimenti disciplinari

Nella scheda per la predisposizione della relazione annuale del responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è lo stesso segretario comunale Principe, non sono riportati i provvedimenti disciplinari di alcuni dipendenti. IN CALCE ALL’ARTICOLO LA SCHEDA “INCRIMINATA”

SAN FELICE A CANCELLO (fabio gagliardi) Continuiamo a stupirci per l’organizzazione amministrativa del Comune di San Felice a Cancello. Navigando sul sito istituzionale dell’Ente, precisamente nell’area amministrazione trasparente, ci siamo imbattuti nella scheda per la predisposizione, entro il 31/01/2022, della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il responsabile della corruzione presso l’Ente è il segretario comunale Giuseppe Principe, nominato con decreto sindacale del 25/03/2021.

Alla lettura di questa scheda abbiamo notato delle cose che non ci tornano, precisamente ai punti 12.D: “Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi” è riportato che non sono stati adottati provvedimenti in merito; al punto 12.F: “Se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali”, ed anche qui vi è la risposta negativa. Alla visione di ciò, ci siamo ricordati che in passato abbiamo scritto degli articoli inerenti a contrasti tra Principe e la struttura amministrativa e abbiamo dedotto che è impossibile che non abbia mai adottato nessun provvedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti. E quindi, per toglierci ogni dubbio, abbiamo chiesto lumi direttamente a lui, ripetiamo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attualmente in congedo. Il segretario comunale ci ha risposto che sono stati presi alcuni provvedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti e che lui stesso ha denunciato all’autorità giudiziaria competente fenomeni corruttivi ed illeciti; a questo punto abbiamo chiesto come mai non li avesse riportati all’interno della scheda. Lui ci ha risposto che non ne sapeva nulla e che non aveva redatto alcuna scheda in merito. In parole povere, ha dichiarato che qualcuno all’interno del Comune ha redatto la scheda, con il suo nome, senza il suo consenso. Ora sicuramente il segretario Principe dovrà informare l’AG competente per l’accaduto. Da questa sua risposta siamo rimasti sbalorditi. Come si fa a redigere una scheda senza che il soggetto legittimato a redigerla non sappia nulla? Per chiarezza di informazione alleghiamo la scheda.

