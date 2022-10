SAN FELICE A CANCELLO – Riapre al culto dopo quasi due anni il Santuario di Sant’Angelo a Palombara

L’abbazia doveva essere inaugurata lo scorso 29 settembre, ma causa maltempo l’evento è stato rinviato a giovedì 6 ottobre

SAN FELICE A CANCELLO – (f.g.) Giovedì 6 ottobre 2022 riaprirà al culto il Santuario di Sant’Angelo a Palombara dopo circa due anni di restauro. L’abbazia doveva essere inaugurata lo scorso 29 settembre, ma causa maltempo l’evento è stato rinviato a giovedì 6 ottobre. In occasione della riapertura, alle ore 17:00 ci sarà una celebrazione solenne presieduta dal Vescovo di Acerra Mons. Antonio Di Donna, la quale sarà trasmessa anche sui canali YouTube e Facebook della Diocesi. Questo santuario rappresenta il simbolo di tutta la Valle di Suessola; infatti, per il passato era un luogo di tranquillità e preghiera per tutti i fedeli dei comuni suessolani. Quest’abbazia è stata anche oggetto di studio da parte del Parroco della Parrocchia San Pietro Apostolo Don Domenico Pirozzi, che, in occasione dell’inaugurazione, ha redatto un piccolo volume in cui è raccolta tutta la storia del Santuario (dalle origini sino ai giorni nostri). Già negli anni scorsi questo luogo sacro è stato oggetto di lavori, precisamente il 9 dicembre 2009: l’allora Don Pietro Cioffi (Don Pierino), parroco della parrocchia Santo Stefano Protomartire della frazione Cave, benedisse, in presenza dell’allora sindaco Pasquale De Lucia, l’inizio dei lavori per l’illuminazione del santuario. Nel 2020 la Diocesi di Acerra ha impegnato circa 300 mila euro (fondi 8 x mille) per il restauro del santuario. Per chi volesse partecipare alla manifestazione religiosa, il Comune di San Felice a Cancello, oggi rappresentato dal Commissario Dott.ssa Savina Macchiarella, ha predisposto un servizio navetta gratuito che avrà inizio alle ore 15:30 dal piazzale mercato di San Felice a Cancello.