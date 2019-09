SAN NICOLA L.S. Stop alla raccolta di umido: vietato il conferimento per quattro giorni, ecco quando

SAN NICOLA LA STRADA – “Con la presente si porta a conoscenza che a causa di motivi tecnici l’impianto di Acerra resterà chiuso ai conferimenti del codice CER 20.01.08 per il periodo dal giorno 23.9.2019 al 28.9.2019”è il testo della scarna comunicazione, inviata via pec, pervenuta al Comune di San Nicola la Strada il 19 settembre 2019 dalla società Ambiente Italia, appaltatrice del servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani.

Pertanto l’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada, avvisa la cittadinanza che il servizio di raccolta dell’umido è vietato dalla data odierna, venerdì 20 settembre 2019 e nei giorni:

domenica 22 settembre 2019;



martedì 24 settembre 2019;venerdì 27 settembre 2019.