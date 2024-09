SAN NICOLA LA STRADA. REFEZIONE SCOLASTICA. Il Sindaco si affida ad un supporto esterno per il bando

Al momento dunque non ci sono termini certi per l’espletamento del servizio, che, come in tanti ricorderanno, è stato fortemente contestato lo scorso anno scolastico

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Con la determina numero 738 di oggi 24 settembre 2024 il comune di San Nicola la Strada, ha dato mandato ad una ditta specializzata di occuparsi della gara d’appalto per il servizio mensa per le scuole del territorio, affidando alla stessa anche il supporto legale del contratto. I il servizio mensa inizierà il 30 settembre prossimo. Come in tanti ricorderanno, il servizio mensa è stato fortemente contestato lo scorso anno scolastico. Dopo le segnalazioni dei genitori, il sindaco Vito Marotta, ha interrotto il servizio affidato alla vecchia ditta, che a sua volta ha trascinato il Comune dinanzi al Tar. Al di là dei procedimenti giudiziari che sono ancora in corso, questa volta l’amministrazione comunale ha inteso affidarsi ad un supporto esterno specializzato al fine di garantire il servizio nel migliore dei modi alla scolaresca sannicolese.