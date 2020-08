SAN NICOLA. TUTTI I NOMI degli scrutatori nominati (e sostituti) per le elezioni e il referendum di settembre

Vi basterà cliccare nel link alla fine dell’articolo per leggere i nomi degli scrutatori sorteggiati

SAN NICOLA LA STRADA – Anche l’amministrazione comunale di San Nicola La Strada, gestita attualmente dal sindaco e candidato anche per i prossimi 5 anni, Vito Marotta, ha pubblicato i nomi di coloro che sono stati scelti come scrutatori per le prossime elezioni del 20 e 21 settembre. Una tornata elettorale importante perché, oltre al voto per scegliere il futuro presidente della Regione, i consiglieri dell’assemblea e sul referendum per il taglio dei parlamentari, i cittadini di San Nicola sceglieranno il futuro sindaco e il consiglio comunale.

LEGGI TUTTI I NOMI DEGLI SCRUTATORI