SAN PRISCO – La neo-costituita lista civica “Idee in Movimento”, che parteciperà alle prossime elezioni amministrative di San Prisco, si riunirà giovedì 20 maggio, alle ore 20:00, per il primo incontro pubblico, in piazzetta p.co Segesta.

“Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per dare contributo di idee alla formazione del programma elettorale” si apprende dalla nota pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione. Il tema dell’incontro sarà “Il futuro della città di San Prisco”