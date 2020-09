SANTA MARIA A VICO. Tanto dolore e lacrime ai funerali del giovane Giandomenico Piscitelli

SANTA MARIA A VICO (Lidia e Christian de Angelis) – Tanto dolore e lacrime ai funerali del giovane Giandomenico Piscitelli. Ieri si sono celebrati i funerali del 25enne pizzaiolo, nella Basilica dell’Assunta morto in un terribile incidente stradale lo scorso 8 settembre sulla provinciale tra Lugana e Sirmione, nel bresciano. In tanti amici, parenti e cittadini nel piazzale antistante la Basilica ad attendere e applaudire la bara bianca di Giandomenico, palloncini bianchi liberati in cielo, tanti palloncini a forma di cuore con le dediche degli amici e striscioni di addio per questo bravo ragazzo morto mentre andava a lavoro, privato del futuro troppo presto. Tutti ricordano la gentilezza, il sorriso la simpatia del 25enne. Il fato è stato ingiusto in un batter di ciglio la strada ha spezzato una vita, un incidente mortale dove la Lancia Ypsilon su cui viaggiava Giandomenico avrebbe invaso la corsia opposta andando ad impattare contro un camion che giungeva dal senso opposto.Disperati amici, colleghi e familiari per questa perdita.