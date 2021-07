SANTA MARIA CAPUA VETERE ALLE ELEZIONI Il centrodestra in cerca del candidato sindaco apre alle forze civiche

Interpartitico provinciale con Sarro, Mastroianni e Cerreto

SANTA MARIA CAPUA VETERE Nella mattinata di oggi, a Caserta, si è riunito nuovamente il tavolo interpartitico del centrodestra per proseguire l’istruttoria sul perimetro delle alleanze e sui candidati sindaco da presentare in ogni Comune chiamato al voto nella tornata amministrativa del prossimo autunno. I coordinatori provinciali di Forza Italia, Carlo Sarro, di Lega-Salvini Premier, Salvatore Mastroianni, e di Fratelli d’Italia, Marco Cerreto, hanno esaminato la situazione della città di Santa Maria Capua Vetere, dove la coalizione sta lavorando ad una sintesi unitaria. Sono stati ascoltati i responsabili cittadini di Forza Italia, Francesco Russo, della Lega, Francesco Ciarmiello, e di Fratelli d’Italia, Maria Gabriella Santillo, sulla scelta sia del candidato sindaco, sia sul perimetro della coalizione. A tal fine, si è deciso di aprire anche al contributo di forze civiche e società civile nella elaborazione del programma elettorale e nella individuazione delle esperienze migliori da coinvolgere nella alleanza e, quindi, nelle liste da presentare ai cittadini in occasione della tornata elettorale di ottobre. Il tavolo interpartitico di centrodestra si è poi aggiornato al prossimo fine settimana.

Aprendo alle forze civiche il centrodestra non potrà che guardare ad Emilia Borgia (che mercoledì scorso ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco), che nel ribadire la connotazione civica della sua squadra ha aperto a future alleanze con chi è alternativo al governo dell’attuale primo cittadino Antonio Mirra.