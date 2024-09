SAP: Gravissima carenza di personale alla Polizia Stradale di CASERTA

Il comunicato stampa del Sindacato Autonomo Polizia

L’organico della Polizia Stradale della provincia di Caserta è ai minimi storici dimezzato rispetto a quello previsto. A denunciarlo è Giacomo Di Fuccia, segretario provinciale Sap Caserta (Sindacato Autonomo Polizia) . “La provincia di Caserta – dichiara Di Fuccia – è una delle province interessata da importati arterie stradali ed autostradali con un enorme mole di traffico veicolare sulla rete viaria della provincia”.

Oggi si parla tanto di sicurezza stradale e contrariamente a quanto la logica suggerirebbe invece di avere un incremento del personale della Polizia di Stato impiegato al controllo e quindi delle pattuglie impegnate sull’intera rete stradale, abbiamo assistito ad una drastica diminuzione del personale sia presso la Sezione Polizia Stradale di Caserta che presso i Distaccamenti di Polizia nonché presso la sottosezione di Caserta Nord, ufficio che vigila i tratti autostradali dell’A30 e dellA1.

Si è riusciti a garantire il servizio solo grazie alla disponibilità del personale ed al senso di responsabilità degli operatori, di cui alcuni, a breve, lasceranno il servizio per limiti di età. In questi termini, far fronte alla sempre crescente esigenza di sicurezza stradale è diventata una problematica di difficile gestione e onerosa in termini di sacrificio umano.

Il SAP, sempre in prima linea per la tutela della incolumità e la sicurezza sia degli Operatori di Polizia nonché dei cittadini di questa Provincia, auspica un intervento immediato, non più procrastinabile, da parte del Ministero dell’Interno attraverso l’assegnazione di un congruo numero di poliziotti che possa così mitigare la ormai gravissima carenza di personale, avendo già investito la Segreteria Generale del SAP e l’ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento di PS.