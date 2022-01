Sarà lutto cittadino per i funerali del 17enne Saverio Magliulo

FRIGNANO – E’ stato proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Saverio Magliulo, il ragazzo di 17 anni morto dopo un drammatico incidente stradale avvenuto in viale della Libertà ad Aversa. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale guidata da Lucio Santarpia che ha ritenuto doveroso “rappresentare alla famiglia la vicinanza e la solidarietà di tutta l’amministrazione e di tutti i cittadini per la tragica e prematura scomparsa.” La bandiere saranno esposte a mezz’asta in occasione dei funerali con contestuale chiusura di tutti gli esercizi commerciali, di imprese ed attività artigiane.