Sassi contro le auto parcheggiate in strada

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Qualcuno si diverte a lanciare sassi contro le auto parcheggiate in via Caserta, a San Nicola la Strada, e ne distrugge una decina.

Accade la notte, quando le macchine sono regolarmente parcheggiate. Diverse le segnalazioni che sono arrivate ai carabinieri della locale stazione e alla polizia municipale, da parte dei proprietari dei veicoli che sono stati presi di mira dall’ignoto vandalo. Stando a quanto affermano alcuni dei residenti della zona, si potrebbe trattare di un residente che dal proprio balcone si diverte in questa maniera, creando scompiglio e malcontento.

Tanto almeno è quanto sostengono in molti, ma per il momento su tale versione non c’è ufficializzazione. L’unica certezza è che le auto parcheggiate la sera, nella zona di via Caserta, rischiano di essere vandalizzate.

In realtà, simili episodi sono accaduti anche in via Fuga e via Patturelli. Non è chiaro però se si tratta della stessa persona.