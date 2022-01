Sassi contro le auto per rapinare gli automobilisti

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Truffatori del sasso in azione nel comune. L’altro pomeriggio zona Jambo a Trentola Ducenta nei pressi dell’uscita Asse Mediano, una banda di truffatori ha tentato il colpo a danno di una persona a bordo della BMW con targa straniera, lanciando dei sassolini per costringere il malcapitato a fermarsi e chiedere soldi per un presunto danno all’auto. I soggetti in questione, tre, sono stranieri hanno colpito e truffato delle donne e un anziano, pare. I balordi una volta costretta la vittima a fermarsi li minaccia e li deruba per poi darsi alla fuga. Appello sui social ai cittadini “appello ai cittadini a stare attenti ad una BMW di colore grigio con due o tre rapinatori, presumibilmente con targa straniera (in genere la targa è sempre rubata), ferma in zona rotonda del Jambo o sull’asse mediano direzione Caserta oppure direzione Napoli, i quali aggrediscono maggiormente anziani o donne al volante per bloccarli e rapinarli oppure estorcere denari e valori, fate massima attenzione e non fermatevi mai, chiamate il 112 o il 113 anche quando non siete voi ad essere aggrediti.”