SCACCO AL CLAN PICCA. TUTTI I NOMI DEI 55 INDAGATI La droga si pagava anche con la carta: spacciatori dotati di Pos

42 raggiunti da un provvedimento cautelare limitativo della libertà personale, tra arresti in carcere, ai domiciliari e obblighi di dimora. Altri 14 sono indagati a piede libero

TEVEROLA/CARINARO – Ben 42 le persone coinvolte nel maxi blitz, dei carabinieri del comando provinciale di Caserta, che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di circa 42 persone, tutte indiziate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra questi c’è anche Aldo Picca, ritenuto dagli inquirenti elemento di spicco di un gruppo criminale della provincia casertana.

Nella conferenza stampa di questa mattina, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha spiegato che “l’indagato principale è un noto pregiudicato, condannato a 61 anni di reclusione e nel 2023, dopo 19 anni, è uscito dal carcere con i vari sconti di pena. Appena uscito, ha ricominciato a riorganizzarsi, come emerge dalle indagini e dalle intercettazioni telefoniche e ambientali“. La droga pagata col pos mostrerebbe, ha spiegato Gratteri, di come la criminalità sia “al passo coi tempi”. Gli acquirenti che non avessero rispettato i pagamenti, inoltre, erano stati poi vittime di pestaggi e privazioni di beni personali. Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, per acquistare la droga con il pos erano coinvolti esercizi commerciali. Come nel caso di un negozio per abiti dove la droga si comprava e pagava col pos, ma sarebbe poi risultato dalle transazioni la normale vendita di vestiti.

I NOMI DEGLI INDAGATI COLPITI DALLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

Aldo Picca

Nicola Di Martino

Salvatore De Santis

Raffaele Di Tella

Giovanni Di Tella

Francesco De Chiara

Antonio Zuppa

Antimo Ceparano

Salvatore Muscariello

Veronika Viatkina

Antonio Zaccariello

Michele Vinciguerra

Raffaele Santoro

Luigi Stellato

Cristian Pio Intelligenza

Antonio Rega

Angelo Rega

Vincenzo Mottola

Errico Della Gatta

Salvatore Pasqua

Nicola Podda

Giuseppe Sarno

Fabio Della Volpe

Luigi Abategiovanni

Marco Bosco

Fabio Buffardo

Bruno Frascarino

Carmine Sfoco

Armando Sociale

Rossano Spinosa

Omar Schiavone

Giuseppe Lama

I NOMI DEGLI INDAGATI COLPITI DALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

Carmine Di Tella

Tobia Abategiovanni

Watanabe Gomes

I NOMI DEGLI INDAGATI COLPITI DALLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI DIMORA IN CAMPANIA

Giuseppe Picca

Cira Picca

Raffaele Picca

Alessio Arbolino

Giuseppe Laudadio

Dario Giovanni Caserta

Lorenzo Griffo

INDAGATI A PIEDE LIBERO

Ermelinda Abategiovanni

Biagio Benigno

Paolo Della Volpe

Daniele Fatale

Adele Marino

Massimo Massa

Antonio Paciello

Laura Picca

Luigi Picca

Angelo Piro

Luisa Ventre

Luigi Marchese

Salvatore Vergas

Veronika Viatkina