Scambio elettorale politico-mafioso: arrestato Antonio Carpino sindaco di MARIGLIANO del PD

MARIGLIANO – I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale di custodia in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti dei sottonotati due indagati, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con i collaboratori di giustizia Cristiano Piezzo, Massimo Pelliccia e Tommaso Schisa, del reato di “scambio elettorale politico-mafioso” ed anche di “corruzione elettorale aggravata dal cd. metodo mafioso”, commessi in Marigliano, dall’ottobre 2014 al giugno 2015:

1. Antonio Carpino, avvocato penalista e Sindaco in carica del PD del Comune di Marigliano;

2. Luigi Esposito, attualmente detenuto in regime intramurario ex art. 41bis.