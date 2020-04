TEANO – Un giovane di Teano ha lasciato la propria abitazione violando le norme anti coronavirus per andare dalla fidanzata che l’attendeva in giardino. Per raggiungerla è stato costretto a scavalcare un muro ma è caduto, finendo su alcuni pezzi di vetro. La ferita che si è procurato alla gamba è stata medicata in ospedale e giudicata guaribile in pochi giorni. Il fatto è avvenuto venerdì e l’incontro tra i due, giocoforza, è stato rimandato.