Scappa in Germania con il figlio di appena un anno, rintracciata a Friburgo. Avviato l’iter diplomatico per il rimpatrio del piccolo

Dopo la denuncia del papà del bimbo, la donna rischia l’accusa di sottrazione internazionale di minore

SPARANISE Il giovane papà di 24 anni si era rivolto ai carabinieri per denunciare l’ex compagna per sottrazione internazionale di minore. E’ accaduto pochi giorni fa a Sparanise. La donna è stata rintracciata oggi dal consolato italiano di Friburgo.

La donna sembrerebbe non aver e accettato di buon grado la fine della relazione con il padre di suo figlio, di appena un anno, e per questo – ha raccontato ai diplomatici – avrebbe deciso di raggiungere i suoi genitori in Germania. L’iter per fare rientrare in Italia il piccolo, è già stato avviato.