Scappano all’alt dei carabinieri e parte l’inseguimento. Tre ragazzi arrestati e liberati dal giudice

CASTEL VOLTURNO – Si è celebrata stamattina davanti al GIP presso il Tribunale di Cassino udienza di convalida dell’arresto di tre soggetti residenti a Castel Volturno per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sarebbero verificati nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 ottobre.

I tre a bordo dell’auto nel comune di Riardo non si sarebbero fermati all’alt dei carabinieri e ne sarebbe scaturito un inseguimento durato circa 1 ora e mezza. Solo dopo l’intervento di altre due volanti dei carabinieri la corsa si sarebbe conclusa nel comune di Presenzano.

L’inseguimento da parte dei carabinieri ha coinvolto diversi comuni, tra i quali Riardo, Pietramelara, Tora e Piccilli e Presenzano.

I tre sono stati attestati e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida.

In queste ore si é celebrata l’udienza di convalida davanti al GIP di Cassino, All’esito della udienza il giudice, condividendo le argomentazioni dell’avvocato dei tre fermati, il legale Cristian Aniello, ha ritenuto non sussistenti le esigenze cautelari e ha rimesso in libertà i tre soggetti.

Per

concludere, specifica in una nota l’avvocato che, anche a correzione di informazioni non corrette riportate da altri giornali on line, l’auto sulla quale viaggiavano i tre non era rubata.