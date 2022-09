Scarcerati i protagonisti della lite con colpi di fucile per la casa occupata

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Il gip Simone Farina del tribunale di Napoli nord ha rigettato la richiesta di misure cautelari, cioè la reclusione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere a carico di Victor Egbue, Blessing Fodelix, Onuwa Fodelix, Precious Ogra, nigeriani di età compresa tra i 25 anni e i 40, ora liberi e per Renato Quirino, il 60enne di San Cipriano che era ai domiciliari. Si tratta dei protagonisti degli spari esplosi dopo una lite per l’occupazione della casa di proprietà del 60enne. Il giudice ha disposto solo il divieto di avvicinamento per Quirino ed Egbue respingendo la richiesta di conferma delle misure cautelari. Rispondevano di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, lesioni personali, minacce e resistenza pubblico ufficiale. La lite era scoppiata dopo che Quirino aveva mandato via gli stranieri dall’appartamento di via Acquaro che aveva loro affittato. I nigeriani erano quindi andati di nuovo nella casa con la scusa di riprendere delle suppellettili che avevano dimenticato. Da lì la lite e l’aggressione, i colpi di fucile a pompa per metterli in fuga e Egbue che puntava l’arma contro il 60enne in strada. Tentativo annientato dall’intervento delle forze dell’ordine.