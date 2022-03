Scarcerato con due anni di anticipo il fedelissimo dell’ex boss Antonio Iovine

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Antonio Cerullo, detto o putecar, 58 anni di San Cipriano di Aversa torna libero. Si tratta dell’ex braccio destro del boss Antonio Iovine o ninno.

Cerullo era stato condannato in primo grado in abbreviato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione aggravara dalla finalità mafiosa ai danni di alcuni imprenditori di Viareggio. Cerullo è stato arrestato più volte. Per i magistrati era in possesso di un vademecum contenente l’indicazione di tutte le risorse finanzierie del clan. Era detenuto nel carcere di Benevento. Dopo la sentenza della Cassazione, il tribunale di Sorveglianza di Napoli ne ha disposto la liberazione con 2 anni di anticipo.