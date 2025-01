Scarcerato il neomelodico Tony Colombo. Ecco dove andrà a risiedere

Due settimane fa era toccato a sua moglie Tina Rispoli, vedova del capo degli scissionisti di Secondigliano Pasquale Marino, ucciso in un agguato a Terracina qualche anno fa. Entrambi sono accusati di associazione a delinquere di stampo camorristico

NAPOLI – Le esigenze cautelari si sono attenuate e così per Tony Colombo, noto cantante neomelodico, sono scattati gli arresti domiciliari. Il 38enne in tarda mattinata ha lasciato il penitenziario per trasferirsi agli arresti domiciliari in quel di Minturno. Due settimane fa la scarcerazione della moglie Tona Rispoli. La coppia era finita agli arresti il 17 ottobre del 2023 in un blitz contro il clan Di Lauro.