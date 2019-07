Scarica liquami bovini illegalmente. Divieto di dimora per noto imprenditore 66enne

PIETRAMELARA/ROCCAROMANA – Nella mattina odierna, militari appartenenti alla Stazione

Carabinieri Forestale di Pietramelara hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura



coercitiva del divieto di dimora nella Provincia di Caserta e della misura interdittiva del divietotemporaneo di esercitare attività imprenditoriale, emessa su richiesta della Procura dal GIP delTribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di M.A., di annisessantasei, in qualità di legale rappresentante dell’omonima Azienda Agricola bovina sita in Roccaromana.L’articolata e complessa attività investigativa ha consentito di verificare che detta Azienda, inassenza di qualsivoglia piano di gestione dei reflui, nella specie dell’utilizzazione agronomica degli effluentizootecnici di cui alla normativa tecnica della Regione Campania, aveva scaricato abusivamente i propriliquami direttamente su un’area sita in località Contrada Casillo e sul fondo agricolo denominato Loc.Ortenzio.L’indagine trae origine da un intervento operato d’iniziativa dai Carabinieri Forestali della Stazionedi Pietramelara presso la predetta azienda: all’atto del sopralluogo gli agenti operanti avevano riscontrato lapresenza di ingenti quantità di liquami zootecnici sversati in maniera incontrollata sui terreni ad essaadiacenti: più precisamente, sul fondo sito in “Contrada Casillo”, dell’estensione di circa 3 ettari, venivaaccertato Io spandimento di una «quantità di rifiuti zootecnici così ingente da determinare l’innalzamento delfondo stesso di circa 1,30 metri al di sopra del suo livello naturale; mentre sul fondo ‘Ortenzio”, aventel’estensione di circa 1,50 ettari, veniva parimenti accertata la presenza di “un’ingentissima quantità diliquami”, che, oltre a spandersi sul terreno, tracimavano su un canale di scolo adiacente.Per tali motivi, in data 20 febbraio 2019, le predette aree oggetto di illecito spandimento venivanoposte sotto sequestro dai militari forestali.Un ulteriore e successivo sopralluogo consentiva altresì di accertare che la gran mole di rifiutizootecnici si era in parte riversata anche sui terreni circostanti e che parte del letame defluiva all’interno diun canale di scolo delle acque piovane, con trasporto di quel rifiuto anche sui fossi circostanti, fino ai fossi dimaltempo che conducono al limitrofo fiume Volturno.

Va precisato che lo spandimento dei rifiuti zootecnici provenienti dagli allevamenti bufalini non è di

per se ed in modo assoluto vietato, ma è normato dalla legislazione regionale in modo da evitare

l’inquinamento dei fondi su cui esso viene effettuato.

Tale normativa prescrive dettagliati adempimenti volti a consentire agli enti locali preposti un

efficace controllo su tale attività, in quanto potenzialmente produttiva di danni all’ambiente nell’ipotesi di

sovraccarico dello spandimento medesimo.

Così, è innanzi tutto posto il divieto di spandimento dei liquami, mediante aspersione, irrorazione,

distribuzione superficiale ed interramento negli strati superficiali, tra l’altro: 1) in aree non agricole; 2) in

aree boschive; 3) in aree con pendenza media maggiore del 15% (se prive di adeguate sistemazioni idraulico

agrarie volte ad evitare il il c.d. “ruscellamento”.

Inoltre, è prescritto a carico dell’autore dello spandimento, quando consentito, l’onere di inoltrare

una comunicazione dello spandimento medesimo al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni sui

quali la pratica dovrebbe avere luogo, almeno entro 60 giorni prima della distribuzione. Ciò al fine di

consentite a tale Autorità di esercitare i controlli sull’attività di spandimento e, se del caso, inibirla del tutto.

La normativa in argomento prevede che la comunicazione deve essere redatta secondo un modello

predisposto dalla Regione Campania e deve contenere tutti i dati inerenti la quantità di rifiuti sparsi e le

caratteristiche e condizioni idrogeologiche dei fondi su cui avviene lo spandimento.

Ciò chiarito, nel caso di specie appare evidente l’abusività della condotta posta in essere

dall’indagato e non solo per l’accertamento del dato formale costituito dal mancato inoltro al Sindaco di Baia

e Latina, ove ricadono i terreni, della comunicazione predetta, ma anche perché lo spandimento delle

deiezioni degli animali è avvenuto, in spregio alla normativa vigente, in terreni non agricoli, senza cura

alcuna della loro pendenza ed in modo da cagionare l’inquinamento di aree boschive.

I rilievi fotografici effettuati dai militari forestali nell’immediatezza degli eventi hanno fatto

emergere nitidamente che il terreno ove era stato operato lo spandimento appariva come una distesa desolata

di letame, sul quale non sorgeva vegetazione alcuna, a differenza di quanto, invece, era visibile nei terreni

circostanti, in cui si apprezzava la sussistenza di una vegetazione rigogliosa.

Dai medesi rilievi tecnici emergeva, altresì, la “compromissione” della matrice ambientale

“significativa” e “misurabile”, in quanto lo spandimento abusivo riguardava una porzione “estesa” del suolo

sussumibile in una quantità immensa di rifiuti zootecnici che avevano ricoperto quasi integralmente terreni

delle dimensioni di 3 ettari ed 1,5 ettari, con spessore variabile fino ad arrivare a mt 1,30.

Le conseguenze ambientali derivati da quanto descritto sono, in definitiva, da ritenersi disastrose in

quanto sui fondi ove è stato operato l’illecito spandimento non si apprezza la presenza di vegetazione alcuna,

la cui crescita è evidentemente del tutto inibita dalla presenza di una quantità così massiccia di letame, che

impedisce anche la naturale ossigenazione del terreno.

Inoltre, a causa della naturale pendenza dei fondi interessati, il letame si è lentamente distribuito

anche sui fondi limitrofi, da un lato andando a coprire con uno strato di 10 cm il bosco adiacente, con

l’aggravante di essere la zona peraltro paesaggisticamente vincolata, e dall’altro diffondendosi agli altri

terreni mediante i fossi di scolo laterali, che verosimilmente conducono tutti al limitrofo fiume Volturno.

Le dimensioni del fenomeno rendono evidente che lo spandimelo dei rifiuti zootecnici è il frutto di

una consolidata prassi aziendale illecita, reiterata nel tempo, senz’altro riconducibile alla volontà del legale

rappresentante dell’Azienda nei cui confronti è apparso assolutamente necessario applicare la misura

coercitiva del divieto di dimora nella provincia di Caserta e della misura interdittiva del divieto temporaneo

di esercitare attività imprenditoriale per la durata di mesi otto, dovendosi evitare una gestione dell’azienda

nel modo su descritto.

Solo impedendo all’indagato lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, nonché l’accesso al sito

ove sorge l’azienda di cui è titolare, è possibile evitare che la stessa eserciti ogni influenza sulle scelte che

verranno operate in ordine alla gestione dei rifiuti prodotti.