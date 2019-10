MADDALONI – Dramma a Maddaloni. Un uomo di 67 anni è deceduto improvvisamente. Viaggiava sulla sua bici e stava percorrendo il tratto di via Ficucella che collega l’Interporto di Maddaloni ad Acerra. L’uomo aveva deciso di ripararsi, a causa della pioggia che cominciava a cadere, in un’area di servizio. E’ sceso, si è accasciato ed è morto. Il dipendente del distributore ha allertato i soccorsi ma per il 67enne non c’è stato nulla da fare.