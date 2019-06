“Scendi a bere con noi” e l’abbandonano ubriaca fuori il bar della stazione

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Una donna in evidente stato alterato dall’alcool ha iniziato a dare di matto alla stazione di Cancello Scalo. La 46enne, con un cane a farle compagnia, ha raccontato agli uomini del 118 sul posto che sarebbe stata abbordata da alcune persone e fatta scendere con loro a nella stazione della Valle di Suessola.

La signora, è finita in difficoltà tra i fumi dell’alcool, ed è andata in panico, non riuscendo a tornare a casa, nella sua Salerno.

I soccorsi l’hanno aiutata a riprendersi e dopo aver fatto il biglietto è tornata, in compagnia del suo cane, a casa.