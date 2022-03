Scendono dall’auto e provano a rapire un cane al guinzaglio

CAPUA – Martedì scorso ignoti hanno rpovato a rapina il cane di una giovane donna. E’ successo in via Pier delle Vigne. La vittima ha ricostruito l’accaduto sui social: “Mi trovavo in passeggiata con Teo nei pressi del Pirotecnico, quando una macchina di colore nero con a bordo una donna di nazionalità non italiana, si è fermata e ha iniziato a farmi domande su Teo. Dopo poco le domande erano insistenti, ho capito che c’era qualcosa di strano”

“La donna è scesa dall automobile e mi ha letteralmente tolto il guinzaglio di teo dalle mani aprendo la porta passeggero. Non so come ho fatto a riprendere Teo, ma vi giuro che ho corso più veloce della luce”.