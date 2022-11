MARCIANISE. Scendono in strada ad aspettare rider ma sono ai domiciliari, beccati dalla polizia

Nell’ambito dell’attività di controllo messa in atto dagli agenti del commissariato di Marcianise per contrastare l’illegalità diffusa

MARCIANISE – Ordinano un delivery, scendono in strada per ritiralo ma sono ai domiciliari: fermati e denunciati dalla polizia.

Nell’ambito dell’attività di controllo messa in atto dagli agenti del commissariato di Marcianise per contrastare l’illegalità diffusa, i poliziotti hanno proceduto a controllare diverse abitazioni di pregiudicati e persone vicine alle organizzazioni criminali locali.

I due, imparentati tra di loro, ai poliziotti hanno riferito si essere scesi in strada per aspettare che il corriere gli portasse il cibo a domicilio. Denunciati per evasione degli arresti domiciliari.