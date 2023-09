Schiacciato dal camion frigo mentre lavora: migliorano le condizioni del 19enne

L’incidente venerdì pomeriggio in località Sicopoli

BELLONA – Migliorano le condizioni del 19enne, P.S., vittima di un incidente, venerdì pomeriggio, mentre stava lavorando in località Sicopoli a Bellona.

Il giovane sarebbe stato dalla trasferito dalla rianimazione al reparto di neurochirurgia, dell’ospedale civile di Caserta, notizia questa che fa sperare per il futuro del ragazzo le cui condizioni erano apparse gravi.

La vittima, un giovane autista residente a Pagani in provincia di Salerno, dipendente di una società di catering stava effettuando una consegna quando all’apertura della porta del cassone frigo il camion si è mosso.

Il 19enne ha cercato di fermare in mezzo con la forza delle braccia ma purtroppo in mezzo non gli ha lasciato scampo schiacciandolo tra il muro del ristorante e il cassone.

Scattato l’allarme sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Vitulazio che hanno proceduto al sequestro del mezzo.