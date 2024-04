Schiaffi e calci alla ragazza in locali e ristoranti, giudizio immediato per un 30enne

L’uomo deve rispondere di stalking.

ARIENZO. Ha reso impossibile la vita della sua ex fidanzata, pedinandola, minacciandola ed aggredendola. Per lui è stato disposto il giudizio immediato. Mario M. dovrà rispondere si stalking ed anche della rapina del cellulare della 33enne di Arienzo, cassiera in un centro commerciale.

Il giovane imputato era uso fare scenate alla ragazza anche in ristoranti e locali pubblici di Caserta, Aversa e Frasso Telesino, paese in cui risiede l’imputato.