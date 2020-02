Schianto a due passi dal centro commerciale, ferita mamma 30enne e i due bimbi

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri pomeriggio, lungo la strada nei pressi del Jambo, una vettura con a bordo una donna 30enne e i suoi due figli di 9 e 5 anni, si è scontrata contro una seconda vettura proveniente dalla strada nella quale vi si trovavano 3 uomini di Napoli. Gravi danni al veicolo della donna, invece lei ha riportato lesioni e ferite.

Sul posto i sanitari del 118 hanno trasportato i feriti al Moscati di Aversa per le cure mediche, i tre napoletani sono rimasti incolumi. Sono giunte anche le forze dell’ordine per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità.