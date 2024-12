Schianto al confine tra due comuni: tre auto coinvolte

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE/CAPODRISE – Incidente, questa mattina poco dopo le 8 in viale Europa, tra Marcianise e Capodrise: 3 auto coinvolte

A provocare lo schianto sembrerebbe essere stato il guidatore di una Fiat Punto vecchio modello il quale nei pressi del negozio di colori Del Prete, avrebbe effettuato una inversione ad U immettendosi in viale Europa e scontrandosi con una Fiat 500 che procedeva in direzione viale Carlo III. Conseguentemente al violento urto la Fiat 500 sarebbe, poi, rimbalzata su un Fiat Doblò parcheggiato nei pressi di uno store della zona. Non si registrano feriti, danni ingenti alle vetture coinvolte