CAPUA – Spavento questa mattina a Capua nei pressi del “quadrivio Caputo”, interessato dai lavori di riqualificazione della rotatoria, per un centauro che si è scontrato con una vettura. Il motociclista è rimasto riverso a terra per diversi minuti fino all’arrivo dei soccorsi allertati dai passanti. Trasportato al vicino ospedale, le sue condizioni non sembrerebbero destare preoccupazione anche se i medici restano in attesa di ulteriori esami prima di poter sciogliere la prognosi.