In località Pantano.

DRAGONI. Un anziano automobilista è rimasto coinvolto, oggi pomeriggio, in un incidente stradale avvenuto nei pressi della rotonda in località Pantano.. La sua auto si è schiantata contro un’altra autovettura, forse per una mancata precedenza. L’uomo, dopo l’impatto, appariva in stato confusionale probabilmente per lo choc. Sul posto i carabinieri di Alvignano.