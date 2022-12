Schianto all’incrocio, auto si ribalta. Feriti i conducenti delle due vetture

E’ accaduto oggi pomeriggio in via Benevento a Marcianise. Lo scontro tra una Volkswagen Polo ed una Fiat 500 è probabilmente avvenuto per il mancato rispetto della precedenza.

MARCIANISE Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi ma, al momento, i feriti non sembrano versare in gravi condizioni. E’ avvenuto oggi pomeriggio in via Benevento a Marcianise. Lo scontro tra una Volkswagen Polo ed una Fiat 500 all’incrocio, probabilmente avvenuto per il mancato rispetto della precedenza. La Fiat 500, tra l’altro, nell’impatto si è anahce ribaltata. Sul posto si sono portati i soccorsi.