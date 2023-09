.

SAN FELICE A CANCELLO – Schianto in zona Ponte di Castagno, nella frazione Cancello Scalo, precisamente nei pressi dell’incrocio. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture, una Citroen C3 scura ed un’Audi, si sono scontrate. Disagi alla circolazione in entrambe le direzioni. Fortunatamente per i conducenti solo lievi contusioni