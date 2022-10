Vetture in coda su entrambe le carreggiate

CASERTA – Incidente sulla Variante Anas, traffico in tilt. Lo schianto è avvenuto tra le uscite dell’ospedale e quella successiva. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una macchina e una moto. I mezzi sono andati distrutti i conducenti invece, fortunatamente, sembra che se la siano cavati solo con qualche escoriazione. Sul posto le forze dell’ordine.