SCHIANTO CHOC MONDRAGONE. Non si ferma all’Alt. I carabinieri lo inseguono ma impattano contro un’utilitaria. 3 feriti

BAIA DOMIZIA /MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Erano le ore 16 circa quando una pattuglia dei Carabinieri di Baia Domizia si è posta all’inseguimento di un’auto che nn si è fermata all’Alt. Giunti all’altezza di via Rocca dei Dragoni a Mondragone, gli uomini dell’Arma non sono riusciti ad evitare un impatto violento contro una utilitaria bianca guidata da un giovane del posto, F. G. rimasto ferito e trasportato d’urgenza dal 118, all’Ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca. Secondo alcune indiscrezioni anche i carabinieri sarebbero rimasti feriti. Purtroppo l’auto sospetta si è data alla fuga senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale per tutti i rilievi del caso.