CAPUA – Stamattina pericoloso quanto ancora inspiegabile incidente stradale in autostrada, non distante dal casello autostradale di Capua.

Una Fiat 500 è finita fuori carreggiata, andandosi a schiantare contro il guardrail che costeggia la strada.

Fortunatamente l’uomo alla guida della vettura non ha riportato conseguenze importanti, ma il traffico è andato completamente in tilt, per la disperazione di chi si è messo in macchina in questa domenica di sole per andare sul litorale.