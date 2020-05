SESSA AURUNCA – Brutto incidente a Sessa Aurunca qualche giorno fa. Due auto si sono scontrate. Una donna di 65 anni è finita ricoverata in prognosi riservata in ospedale, mentre l’imprenditore di Roccamonfina che viaggiava a bordo dell’altra auto, è indagato come da prassi. La sua vettura è stata sequestrata.