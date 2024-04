Schianto in moto a Pasquetta, 16enne lascia l’ospedale

Il ragazzino ferito in modo lieve.

PIEDIMONTE MATESE. E’ stato dimesso dall’ospedale il 16enne vittima di un incidente stradale la sera di lunedì, giorno di Pasquetta. Fortunatamente, quello che sulle prime era sembrato un impatto violento, si è rivelato per il giovanissimo un sinistro non particolarmente grave. L’incidente è avvenuto in via Matese, proprio a pochi passi dall’ospedale: il ragazzo, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe prima sbandato e poi impattato contro un veicolo.